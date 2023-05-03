Менее 10% населения РФ находились за чертой бедности в 2022 году – Росстат

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В прошлом году в России за чертой бедности находились 9,8% граждан – 14,3 миллиона человек. Об этом информирует РБК со ссылкой на аналитику Росстата.

Данный результат на 0,7 процентных пункта (на 1 миллион человек) ниже первоначальной оценки. Если сравнивать с 2021 годом, то количество бедных граждан РФ снизилось на 1,2 процентных пункта, или на 1,7 миллиона.

Теперь стало известно, что результат опустился ниже 10% впервые с 1992 года. По данным СМИ, наиболее близкое к этому значению число граждан за чертой бедности фиксировалось в 2012 году. На тот момент показатель составил 15,4 миллиона человек, или 10,7%.

Самое малоимущее население отметили в Ингушетии – 30,5%, что на 1,2 процентных пункта больше показателя 2021-го. Следом расположилась Тува (28,8% населения, +0,6 процентных пункта), далее – Хакасия (18,1% населения, +0,2 процентных пункта). При этом больше всего оценка бедности снизилась в Еврейской автономной области (-2,1 процентных пункта, 20,3% малоимущего населения), Республике Алтай (-2 процентных пункта, 20,4% населения) и Кабардино-Балкарии (-1,7 процентных пункта, 16,4% населения).

Между тем в Росстате рассказали, что дифференциацию населения по количеству заработка получилось снизить с 15,2 до 13,8 по итогам 2022-го из-за адресной поддержки менее обеспеченных групп. Стало известно, что дифференциация стала минимальной с 1998 года.

При этом совокупный дефицит дохода по итогам года сократился на 5 миллиардов рублей – до 690,2 миллиарда рублей. Такой результат оказался на позиции минимального значения с 2014 года, а его номинальный пик был отмечен в 2020 году.

Ранее экономист Денис Ракша спрогнозировал сокращение уровня бедности на территории РФ. По его словам, цели по снижению уровня бедности могут быть достигнуты раньше 2030 года.

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