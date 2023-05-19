Гастроэнтеролог предупредила о последствиях боли в животе на фоне стресса

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Гормон стресса кортизол может провоцировать в животе спазмы и боль, а также приводить к гипоксии органов желудочно-кишечного тракта и развитию различных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Гришина.

Она пояснила, что кортизол начинает усиленно вырабатываться при любой стрессовой ситуации и заставляет нервные клетки кишечника "встрепенуться" и приготовиться воспринимать любой раздражитель как боль. Мы в это время чувствуем, что живот свело, отметила врач.

"Если такое происходит лишь изредка, и потом быстро проходит, – ничего страшного. Но при хроническом стрессе человек постоянно находится под воздействием кортизола, и на этом фоне могут развиваться разные неприятности", – предупредила Гришина.



Наталья Гришина врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Кортизол сужает сосуды, из-за чего органы желудочно-кишечного тракта перестают получать необходимое количество кислорода. Как следствие – страдают процессы заживления. И если происходит какое-то раздражение, есть риск развития эрозий и язв.

Также под воздействием кортизола нарушается моторика органов пищеварения, и тогда могут начаться запоры либо понос, сказала гастроэнтеролог.

Кроме того, стресс бьет по микрофлоре кишечника: условно патогенных бактерий становится больше. "И если дело зайдет далеко, они даже могут попасть в другие органы и вызывать в них воспаление. Например, в поджелудочную железу, что может привести к панкреатиту", – заключила врач.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала пожилым людям больше гулять на свежем воздухе. Физическая активность укрепляет нервную систему за счет снижения в организме кортизола и повышения дофамина – гормона хорошего настроения.