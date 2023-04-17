Врач перечислила болезни, о которых может предупреждать аритмия после еды

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Аритмия после еды может говорить о наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала Москве 24 врач-кардиолог, аритмолог Ольга Савонина.

По ее словам, высокий пульс далеко не всегда связан с патологиями сердца.





Ольга Савонина врач-кардиолог, аритмолог Если тахикардия, аритмия начинаются после еды, надо в первую очередь исключить наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

При ГПОД проходящая по пищеводу еда давит на переднюю стенку левого предсердия. Если это повторяется на протяжении многих месяцев, есть риск формирования очага аритмии, пояснила кардиолог.

При ГЭРБ воспаляются стенки нижнего отдела пищевода. Так как от задней стенки левого предсердия его отделяет слой ткани толщиной от трех до пяти миллиметров, при воспалительном процессе они начинают "контактировать". Это может приводить к срыву сердечного ритма, отметила Савонина.

Если учащение сердцебиения связано с приемом пищи, врач рекомендовала пройти обследование не только у кардиолога, но и у гастроэнтеролога. Также необходимо обязательно пройти гастроскопию, заключила эксперт.

Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что при тахикардии не стоит пить чай или кофе, так как они могут еще больше усилить сердцебиение. Также нельзя принимать лекарства, подобранные самостоятельно или по совету знакомых.



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