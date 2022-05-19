Врач рассказал, как распознать опухоль сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Опухоль сердца может появиться из-за ионизирующей радиации, воздействия разнообразных канцерогенов, курения, хронического воспаления или травмы сердца. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, что негативное влияние могут иметь и врожденные мутации. Он пояснил, что опухоль сердца – патологическая ткань, которая постоянно растет, сдавливая структуры сердца и вызывая сердечную недостаточность, тромбозы, тяжелые аритмии.

"Наиболее часто среди опухолей сердца встречается миксома левого предсердия (это доброкачественная опухоль), которая увеличивается в размерах и нарушает работу сердца", – отметил Аскаров.

Кардиолог подчеркнул, что на опухоль указывают одышка даже при минимальной активности, учащенное сердцебиение, тупые и ноющие боли в области сердца, перепады давления, нарастающая слабость. Аскаров рекомендовал при появлении негативных симптомов обратиться для консультации к врачу. По его словам, в большинстве случаев для лечения опухоли необходима операция.

"Около 60–80% опухолей (остальные 20% – это врожденные состояния) сердца связаны со спонтанными мутациями на фоне канцерогенных факторов: ионизирующее излучение, хронические интоксикации (курение, алкоголь, соли и пары тяжелых металлов), хроническая инфекция (цитомегаловирус, ВПЧ, герпес и другие), постоянный и выраженный стресс, прием иммунносупрессантов (глюкокортикоиды). А это контролируемые факторы, которые можно устранить или скорректировать, чтобы избежать проблемы", – сказал кардиолог.

При этом прогнозы по состоянию человека зависят от вида опухоли и скорости ее роста. Аскаров объяснил, что самочувствие может оставаться стабильным много лет, если опухоль малых размеров и медленно растет. В противном же случае потребуется оперативное лечение.

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