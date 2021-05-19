Зарплаты строителей в России будут пересмотрены

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости пересмотреть расценки стоимости рабочей силы в России. Об этом сообщает "Интерфакс".
"То, что расценки придется пересмотреть как минимум в части зарплат, – это точно", – сказал Хуснуллин, отметив, что за последние годы рабочая сила в строительной отрасли сильно подорожала.
По словам вице-премьера, на данный момент это является минусом, однако в перспективе это сможет простимулировать отрасль к повышению производительности труда.
Он также предложил пересмотреть расценки в части стоимости материалов, а сами строительные работы преобразовать в более технологичный вид.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, что для строительной отрасли столицы материалы и инструменты поставляют предприятия, представляющие около половины российских регионов.
Только на объекты строительства московского метро свою продукцию поставляют порядка 50 компаний со всей страны.
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