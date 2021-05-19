Зарплаты строителей в России будут пересмотрены

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости пересмотреть расценки стоимости рабочей силы в России. Об этом сообщает "Интерфакс".

"То, что расценки придется пересмотреть как минимум в части зарплат, – это точно", – сказал Хуснуллин, отметив, что за последние годы рабочая сила в строительной отрасли сильно подорожала.

По словам вице-премьера, на данный момент это является минусом, однако в перспективе это сможет простимулировать отрасль к повышению производительности труда.

Он также предложил пересмотреть расценки в части стоимости материалов, а сами строительные работы преобразовать в более технологичный вид.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, что для строительной отрасли столицы материалы и инструменты поставляют предприятия, представляющие около половины российских регионов.

Только на объекты строительства московского метро свою продукцию поставляют порядка 50 компаний со всей страны.