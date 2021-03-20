Строительная отрасль столицы стимулирует экономику половины регионов РФ – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для строительной отрасли столицы материалы и инструменты поставляют предприятия, представляющие около половины российских регионов. Только на объекты строительства московского метро свою продукцию поставляют порядка 50 компаний со всей страны. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Свою продукцию московским метростроителям поставляют порядка 50 компаний из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области, Саратовской области, Казани, Томска, Уфы, Нижнекамска, Брянска, Мурома, Нижнего Тагила и других городов", 0 отметил он.

Бочкарев уточнил, что региональные компании производят стройматериалы, технологическое, сетевое и инженерное оборудование, системы контроля микроклимата, системы связи, учета электроэнергии и многое другое.

Вице-мэр добавил, что таким образом градостроительная программа Москвы поддерживает экономику и создает рабочие места по всей России.

Бочкарев ранее сообщал, что на стройках Москвы наблюдается тенденция к увеличению количества рабочих из столицы и Подмосковья. По его словам, это должно положительно отразиться на темпах реализации не только городских проектов, но и инвестиционных. Глава Стройкомплекса отметил, что в настоящее время все заинтересованы, чтобы строительный сектор, который фактически выступает локомотивом экономики, продолжал развиваться.

Ранее сообщалось, что Минстрой предлагает упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей. По данным министерства, строительная отрасль РФ испытывает дефицит рабочей силы.