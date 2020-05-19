В Минздраве рассказали о главной угрозе пожилым после окончания режима самоизоляции

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Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что пожилых людей ожидают проблемы с мышцами после выхода из режима самоизоляции. По ее словам, проблема может носить массовый характер.

"Первая и главная проблема – это потеря мышечной массы и мышечной силы, если они дома никак не могли себя занять физически. Это опасно нарушением баланса, устойчивости и высоким риском падений и переломов. Мы потенциально можем наблюдать эпидемию этих падений и переломов после выхода с карантина у пожилых людей", – заявила Ткачева в беседе с Москвой 24.

Гериатр добавила, что речь идет в первую очередь о пожилых людях в возрасте от 75 лет и выше. Она также рассказала, что из режима самоизоляции нужно выходить постепенно, а при серьезной потере мышечной массы дома – обратиться к специалистам.

"Очень важна сразу физическая реабилитация, консультация специалистов. Если где-то сильно нарушилась мышечная сила, стоит использовать палочки для ходьбы или ходунки, если это пациенты с тяжелым фоновым заболеванием", – отметила Ткачева.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обсуждать смягчение режима самоизоляции можно после статистики, показывающей влияние майских праздников на распространение коронавируса. Привычные прогулки станут возможны только на третьем этапе снятия ограничений. То же касается открытия кинотеатров и других подобных заведений.

В свою очередь, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что за последнюю неделю темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России упали на 23,4%.