Более 200 пасхальных куличей освятили в храме Марии Магдалины в Авдеевке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 200 пасхальных куличей освятили для жителей Авдеевки в ДНР в ранее разрушенном храме равноапостольной Марии Магдалины. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил настоятель храма протоиерей Андрей Карпец.

Он выразил благодарность тем, кто приехал в город для поддержки его жителей, добавив, что розданные куличи станут символом того, что они "не одни".

Выдача десерта производилась молодыми активистами и сотрудниками военной комендатуры ДНР, добавил, в свою очередь, активист Народной Дружины Даниил Григорьев.

Вместе с тем еще более еще более 12 тысяч куличей было передано представителями столичного бизнеса и правительства Москвы на благотворительность и для участников СВО.

Например, хлебозаводам № 22 и 28, комбинатам "Черемушки", "Добрынинский", "Коломенский" и "Пеко" удалось собрать 7,2 тысячи куличей, которые передали участникам спецоперации, их семьям, волонтерам, в военные госпитали, ветеранские организации и столичные храмы.