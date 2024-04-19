Психолог Бартон назвала бежевый цвет в интерьере опасным для ребенка

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Бежевый цвет в интерьере, одежде и детских игрушках отрицательно влияет на детскую психику, вызывая грусть и апатию. Об этом "Газете.ру" рассказала психолог Наталья Бартон.

По ее словам, в последнее время начало набирать популярность понятие "бежевые мамы" – это женщины, которые во всем выбирают спокойные оттенки. Но если интерьер содержит только сдержанную гамму, у ребенка может появиться нехватка стимуляции творческого процесса.

Одна из важных деталей в развитии, формирующихся в детстве, – ассоциации. Как уточнила психолог, зачастую они привязаны к цвету, например, красный – это опасность или знак "Стоп", желтый – это теплый, солнечный день.

"Поэтому в пространство ребенка стоит добавлять яркие детали, особенно после 2–6 месяцев после рождения, так как именно в этот период он начинает различать цвета", – пояснила Бартон.

Помимо этого, разные оттенки вызывают определенные эмоциональные и физиологические реакции. Красный цвет также стимулирует активность, повышает артериальное давление, а синий – способствует спокойствию и умиротворению.

"Еще одно исследование, проведенное в Швейцарии, изучало влияние цвета на настроение и концентрацию детей 7–8 лет. Детям предлагалось выполнять задания в комнатах с различными цветовыми интерьерами. Комнаты с синими оттенками способствовали повышенной концентрации и спокойствию у детей, это делало их более продуктивными в заданиях на анализ. Желтые и красные оттенки стимулировали активность и креативность, но могли вызывать возбужденное состояние и отвлекать от задач, требующих концентрации", – объяснила она.

Резюмируя все вышесказанное, Бартон порекомендовала стремиться к балансу в создании комфортного пространства для ребенка, а также поддерживать общую атмосферу в семье, которая будет стимулировать его развитие.

Ранее ученые выяснили, что чтение печатных изданий улучшает когнитивные функции детей. По данным специалистов, переход от традиционных печатных текстов к чтению с цифровых экранов влияет на обработку детским мозгом письменного контента. Ученые также сделали выводы, что дети теряют качество восприятия информации во время чтения с экранов гаджетов.