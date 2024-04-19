МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре до вечера 19 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду прогнозируется в Москве 19 апреля до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В связи с этим москвичам посоветовали снизить скорость на дороге, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам напомнили, что нужно обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями в период непогоды.

Между тем главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что неблагоприятные погодные условия продержатся в столице еще сутки. Как она утверждает, 20 и 21 апреля дождь и грозы пройдут, а ветер будет постепенно стихать.

"Со второй половины дня 19 апреля дожди пойдут на убыль, но начнется сильный ветер, который будет достигать 15–20 метров в секунду. Такого ветра могут не выдержать деревья", – уточнила синоптик.

Как сообщает News.ru со ссылкой на Позднякову, дневная температура с 19 по 21 апреля включительно составит 11–13 градусов тепла. Поэтому, по словам синоптика, в выходные сложатся все условия для поездки на дачу.

Ранее москвичей предупредили о штормовом ветре, который может наблюдаться в течение всего дня 19 апреля. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. В связи с этим жителей и гостей столицы призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

