02:25Общество
Штормовой ветер ожидается в Москве 19 апреля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Московские власти предупредили горожан о штормовом ветре, который может отмечаться в течение дня 19 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"По прогнозам синоптиков, 19 апреля ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – указано в сообщении.
На Москву обрушился циклон "Гори". Он движется от Средиземного моря через Балканы и Черное море. Циклон стал причиной сильных ливней в Московском регионе.
18 и 19 апреля в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром. В связи с этим москвичей призвали быть внимательными на улицах города.
Гроза и дожди: москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды