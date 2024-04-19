Штормовой ветер ожидается в Москве 19 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московские власти предупредили горожан о штормовом ветре, который может отмечаться в течение дня 19 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, 19 апреля ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – указано в сообщении.

На Москву обрушился циклон "Гори". Он движется от Средиземного моря через Балканы и Черное море. Циклон стал причиной сильных ливней в Московском регионе.

18 и 19 апреля в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром. В связи с этим москвичей призвали быть внимательными на улицах города.

