Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве 19 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 19 апреля, в столице и области ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы предупредили горожан о штормовом ветре, который может отмечаться в течение дня 19 апреля. По их данным, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

Москвичей и гостей столицы призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.