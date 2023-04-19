Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На пленарном заседании Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Изменения внесены в статьи 9 и 11 Федерального закона "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".

Согласно документу, добровольцы, осуществляющие задачи, которые возложены на ВС РФ в области обороны, в том числе при их использовании за пределами страны, должны на обязательной основе пройти государственную дактилоскопическую регистрацию.

Данный закон вступает в силу со дня его официальной публикации.

21 марта этого года Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, поступивших на службу в ВС РФ в качестве добровольцев.

Согласно действующему законодательству, требование об обязательной дактилоскопической регистрации распространяется в том числе на военнослужащих.

