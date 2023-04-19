06:37Общество
Москвичам рассказали о погоде 19 апреля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В среду, 19 апреля, в столице и области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 16–18 градусов, по области – от 14 до 19 градусов.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
Облачная погода ожидается в столице до конца этой недели. Синоптики также прогнозируют периодические дожди.
В начале же следующей недели, 24 апреля, столбик термометра может показать отметку, приближенную к 20 градусам. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в столицу придут южные ветра.
Синоптики спрогнозировали до 20 градусов в конце недели в столице
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