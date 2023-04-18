Москвичей ждет до 20 градусов тепла в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В начале следующей недели температура в Москве может достичь 20 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"С воскресенья очередное повышение температуры. В пятницу и субботу ветер будет все-таки северный, но уже в воскресенье ветер переменных направлений, а в понедельник – южный и юго-западный", – рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, в воскресенье, 23 апреля, ожидается от 14 до 19 градусов тепла, а в понедельник, 24 апреля, столбик термометра может показать отметку, приближенную к 20 градусам.

Синоптик также рассказал, что 19 и 20 апреля москвичей ожидает теплая погода, превышающая норму на 2–3 градуса. Так, 19 и 20 апреля в Москве будет 16–18 градусов, а в Подмосковье – до 19 градусов. Погода прогнозируется облачная и преимущественно без осадков. Ночью в Москве ожидается от 3 до 5 градусов, в области – до 6 градусов.

Вильфанд уточнил, что в последующие дни ожидается больше солнца. В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, облаков будет меньше, ночи станут более звездными. Однако температура ночью понизится до 0–5 градусов.

"Температура понизится на 1–2 градуса, но она все равно на 1,5–2 градуса будет выше многолетних значений. То есть весна наступила", – сказал синоптик.

Днем 21 апреля в Москве ожидает от 15 до 17 градусов, 22 апреля – от 12 до 17 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что температура воздуха в конце недели в Москве может впервые с начала года подняться до 20 градусов выше нуля. В среду, 19 апреля, температура воздуха поднимется до плюс 14–19 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

