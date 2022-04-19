Эксперт назвала наиболее популярные страны для эмиграции российских IT-специалистов

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Специалисты в сфере IT из 22% компаний, принявших участие в опросе Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", чаще всего уезжают из России в Турцию. Об этом рассказала председатель правления АРПП Наталья Касперская.

Специалисты из 22% опрошенных компаний эмигрируют в Грузию, из 19% – в Армению, из 9% – в страны Азии, также из 9% – в страны Европы, еще из 3% – в США, передает "Газета.ру".

Среди основных причин отъезда из РФ в 50% компаний назвали ощущение тревожности, в 5,6% – боязнь призыва в армию, еще в стольких же – политическое несогласие, в остальном – совокупность перечисленных факторов.

Ранее Минцифры РФ подготовило проект постановления по льготной ипотеке для IT-специалистов. На льготную ипотеку могут претендовать специалисты от 22 до 45 лет со средним уровнем зарплаты от 100 000 рублей в месяц для регионов и от 150 000 рублей – для городов-миллионников. Для них процентная ставка составит до 5% годовых.