XI Форум безопасного интернета пройдет в Москве 25 апреля

14:39
Фото: Лига безопасного интернета
Как создать цифровой суверенитет страны в условиях нарастающей геополитической напряженности, обострения военных угроз и конфликта с мировыми интернет-гигантами? Эти и другие актуальные вопросы надежной и защищенной онлайн-среды обсудят участники XI Форума безопасного интернета 25 апреля.
Секции будут посвящены блогерскому сообществу и его трансформации в качестве юрлиц, а также мерам поддержки IT-отрасли. Поговорят и об импортозамещении как самих интернет-платформ, так и медиаконтента. В отдельную дискуссию вынесена травля детей в интернете: участникам предложат эффективные меры по защите от кибербуллинга. Экспертам предстоит обсудить стратегию и специфику международного регулирования интернета, цифровизацию образования, защиту детей от вредного контента, законодательное регулирование фейков и противодействие экстремизму и терроризму в Сети. Подумают и о методах воздействия на иностранные социальные сети, которые отказываются работать по законодательству России.
Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте.
Среди ожидаемых участников – зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, член Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов, технический директор холдинга VK Владимир Габриелян, блогер Юрий Подоляка и журналист-блогер Михаил Онуфриенко. Кроме того, в форуме примут участие ученые, работники правоохранительных структур, эксперты в сфере IT, журналисты, руководители онлайн-медиаресурсов, участники детско-юношеских движений, кибердружинники, а также обычные пользователи Всемирной паутины.
Организатор – Лига безопасного интернета и Национальный центр помощи детям.
По словам директора Лиги, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, с 24 февраля о деятельности наших военнослужащих и просто россиянах зафиксировано более 5,5 миллиона недостоверных публикаций. "Они активно распространяются в российских и западных СМИ, социальных сетях и на видеохостингах. Причем денег не жалеют: размер средств на инфокампанию против России, по оценке IT-специалистов, уже составил около 1 миллиарда 150 тысяч долларов. Каждый день на распространение антироссийского контента агенты влияния расходуют до 24 миллионов долларов. А это почти годовой бюджет небольшого российского города. Разумеется, мириться с таким положением дел никто не собирается", – подчеркнула она, добавив, что участники форума будут сообща решать, как защитить российские цифровые рубежи и обеспечить стабильное будущее Сети.
Когда: 25 апреля. Сбор участников в 09:00, начало работы форума в 10:00.
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