Ракова: уровень безработицы в Москве сократился до 0,71%

Фото: пресс-служба А. В. Раковой
В Москве уровень безработицы сократился на 77% по сравнению с сентябрем 2020 года, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью "Российской газете".
"Уровень безработицы снижается. Сегодня в службе занятости зарегистрировано 52 тысячи безработных, уровень безработицы составляет 0,71%. Это на 77% меньше, чем в сентябре прошлого года в пик пандемии, и на 46% меньше, чем на конец декабря 2020 года", – сообщила заммэра.
Ракова отметила, что столичная служба занятости работает максимально эффективно. С начала 2020 года специалисты помогли трудоустроиться 208 тысячам человек.
Ранее стало известно, что Москва вошла в число крупнейших мировых центров с самой низкой безработицей. Уровень безработицы в российской столице равен 2,5%. Лучший показатель демонстрирует лишь Пекин – 1,4%.
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