Названы любимые запахи россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аналитики крупнейшего онлайн-магазина "AliExpress Россия" выяснили, какие запахи предпочитают жители разных городов России. Об этом сообщает "Лента.ру".
Для получения результатов эксперты изучили данные о покупках россиян в категориях "парфюмерия", "бытовая химия", "уходовая косметика" и "ароматы для дома". Как оказалось, самым популярным запахом в 2020 году стал запах розы.
Также в пятерку наиболее востребованных ароматов вошли запахи алоэ, морского бриза, различных фруктов и цветов. Среди цветов помимо розы очень популярен запах лаванды.
Кроме того, аналитикам удалось выяснить, что в каждом регионе РФ жители предпочитают разные ароматы. Так, жители Владивостока отдают предпочтение товарам с запахом моря, в Воронеже – манго, в Екатеринбурге самым востребованным оказался запах ромашки, в Санкт-Петербурге – лимона, в Красноярске очень востребован запах шоколада, а у жителей Нижнего Новгорода – кокоса.
Москвичи, в свою очередь, чаще всего приобретают товары с запахом жасмина.
При этом самым невостребованным оказался запах мускуса. Товаров с этим ароматом россияне приобрели в 123 раза меньше, чем с запахом роз.
Ранее специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснили, какие путешествия на майские праздники пользуются у россиян наибольшим спросом. По данным аналитиков, самым популярным авианаправлением на майские праздники стал маршрут Москва – Симферополь. Средний чек за билеты на данном направлении вырос на 4% с 2019 года.
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