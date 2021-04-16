Москвичи рассказали, сколько денег им необходимо для уверенности в себе

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Сумма в размере 1,8 миллиона рублей позволит москвичам чувствовать себя уверенно, поделились в пресс-службе Сбербанка результатами проведенного исследования.

"Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка в марте – начале апреля 2021 года по телефону опросили 500 тысяч жителей 37 российских городов об их сбережениях. В каждом городе было опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной социально-демографической выборке.

Регулярно или время от времени откладывают деньги 37,3% москвичей, что почти не отличается от среднего показателя по стране – 37,5%. Основные цели – непредвиденные обстоятельства, поддержка детей, путешествия.

Чаще других занимаются накоплениями люди с высшим образованием (41%), а также представители старшей возрастной группы. Среди граждан в возрасте 50–60 лет откладывать деньги стараются 43%, старше 60 – 46%. Среди молодых людей от 18 до 30 лет показатель составляет лишь 28%.

Женщины делают накопления в 1,2 раза чаще мужчин.

Жители столицы считают, что семье в среднем необходимо иметь 1 855 000 рублей накоплений, чтобы чувствовать себя уверенно. По стране эта сумма равна 1,3 миллиона рублей.

В ходе исследования удалось выяснить, что в сравнении с прошлым годом изменились цели накоплений. Выросло количество тех, кто откладывает на случай непредвиденных обстоятельств. На поддержку детей сейчас откладывают 30% респондентов против 31% годом ранее. Увеличилось количество тех, кто копит на отдых.

На старость и пенсию откладывают 17% респондентов, а 16% участников опроса занимаются инвестированием, стараясь приумножить капитал. Эти люди готовы откладывать вдолгую. Треть согласны инвестировать на полгода, каждый пятый (20,5%) – на год, 17,4% – на 2–3 года, 13% – на 4–6 лет, а 9% – на срок более 10 лет.

Наиболее перспективным инструментом инвестирования россияне считают недвижимость, которую в будущем планируют перепродать (61%), рублевые банковские вклады (56%), вложения в бизнес (19%).

Наблюдается постепенный рост интереса к инвестициям в накопительное страхование (11%), ценные бумаги (8%) и ПИФы (2,8%).

Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова отметила, что в организации верят в дальнейшее увеличение числа частных инвесторов, при этом заниматься накоплениями станет системой для россиян.

"Согласно исследованию, жители Москвы, которые копят регулярно или от случая к случаю, откладывают в среднем 24,8% дохода. Копить на любую цель в комфортном режиме можно при помощи накопительного страхования жизни (НСЖ), и в 2020 году договоры НСЖ оформили 60 тысяч москвичей. А при помощи индивидуальных пенсионных планов НПФ Сбербанка уже сегодня можно начать формировать свою будущую пенсию. Первоначальный взнос составляет всего 2 000 рублей, а заключить договор можно онлайн", – заявил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.



Ранее россиянам рассказали, что небольшая сумма подойдет для вложения в открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды. При этом систематическое инвестирование (довнесение средств) было названо одним из лучших способов для долгосрочного накопления.