Аналитики выяснили, о каких вариантах своего дела россияне задумываются чаще всего

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Россияне чаще всего задумываются организовать собственный бизнес в сфере услуг, отдавая предпочтение планам открытия магазинов одежды, кафе и таксопарков. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели аналитики "Яндекса".

Они изучили все поисковые запросы, включающие в себя словосочетание "как открыть", за 2018–2020 годы и составили рейтинг из 150 наиболее популярных видов бизнеса среди россиян.

"Чаще всего люди задумываются об открытии своего магазина одежды, кафе, таксопарка или пункта выдачи заказов. Если говорить про категории, то самыми популярными окажутся общественное питание, транспорт и логистика, а также торговля одеждой и товарами повседневного спроса. В целом можно сказать, что большинство россиян представляют свое дело где-то в сфере услуг, производством интересуются гораздо реже", – говорится в материале.

Также в десятку наиболее популярных идей для бизнеса вошло открытие пункта выдачи заказов, аптеки, салона красоты, пекарни, кофейни, продуктового магазина или туристической фирмы.

"Некоторые виды бизнеса сохраняют популярность все последние десять лет. Например, кафе и магазины одежды все это время остаются на верхушке списка бизнес-идей", – говорится в исследовании.

По данным аналитиков "Яндекса", интерес к открытию бизнеса среди россиян рос на протяжении последних десяти лет, за исключением нескольких временных промежутков.

"В последние десять лет было только два заметных падения интереса к открытию своего дела: в кризисные 2014-й и 2015-й, а особенно в коронавирусный 2020-й. В остальные годы интерес рос", – отмечается в сообщении.

Ранее сервис аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка" провел исследование на тему того, в каких регионах России больше всего довольных условиями бизнеса предпринимателей. Самыми довольными бизнесменами оказались жители Южного федерального округа – условия для бизнеса устраивают 79,2% опрошенных. Немного меньше довольных предпринимателей оказалось в Поволжье – там все устраивает 73,9% опрошенных.