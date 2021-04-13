Мишустин заявил о прохождении самого сложного этапа адаптации экономики к новым вызовам

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России прошла самый сложный этап адаптации к новым вызовам. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин также отметил, что массовая вакцинация от коронавируса по всей стране в скором времени сможет остановить распространение вируса и устранить все барьеры, препятствующие развитию экономики и торговли.

"Сейчас в стране проводится масштабная вакцинация, которая защищает все больше граждан от инфекции. Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет", – заверил премьер-министр.

Он также упомянул, что правительство уделяет большое внимание работе с экспертным и научным сообществами. В рамках этого научного форума обсуждаются результаты важнейших исследований, демонстрируются разработки и технические решения, востребованные экономикой и обществом.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину и деловым объединениям разработать новый комплекс мер, которые стимулировали бы бизнес увеличивать инвестиции в РФ. Такое поручение было дано после совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности.