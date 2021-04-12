Путин поручил разработать меры по стимулированию бизнеса

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил кабмину и деловым объединениям разработать новый комплекс мер, которые стимулировали бы бизнес увеличивать инвестиции в РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Такое поручение было дано после совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности.
"Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации, который включает в себя в том числе меры налогового стимулирования", – уточняется в опубликованном документе.
В ходе самого совещания российский лидер заявил, что 2021 год завершится с хорошими финансовыми результатами благодаря российским экспортерам.
Ранее предприниматели столицы более 13 миллионов раз посетили инвестиционный портал, созданный в 2014 году для взаимодействия с бизнесом. Данный инвестпортал является одним из самых популярных ресурсов для бизнеса. Всего для пользователей доступно 30 таких онлайн-сервисов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: