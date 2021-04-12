Путин поручил разработать меры по стимулированию бизнеса

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Владимир Путин поручил кабмину и деловым объединениям разработать новый комплекс мер, которые стимулировали бы бизнес увеличивать инвестиции в РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такое поручение было дано после совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности.

"Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации, который включает в себя в том числе меры налогового стимулирования", – уточняется в опубликованном документе.

В ходе самого совещания российский лидер заявил, что 2021 год завершится с хорошими финансовыми результатами благодаря российским экспортерам.

Ранее предприниматели столицы более 13 миллионов раз посетили инвестиционный портал, созданный в 2014 году для взаимодействия с бизнесом. Данный инвестпортал является одним из самых популярных ресурсов для бизнеса. Всего для пользователей доступно 30 таких онлайн-сервисов.