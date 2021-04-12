Столичные предприниматели более 13 млн раз посетили инвестиционный портал

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприниматели столицы более 13 миллионов раз посетили инвестиционный портал, созданный в 2014 году для взаимодействия с бизнесом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, инвестпортал является одним из самых популярных ресурсов для бизнеса. Для пользователей доступно 30 онлайн-сервисов.

"С момента создания сайта онлайн-услугами воспользовались 330 тысяч раз, а с начала этого года – уже 34 тысяч раз. На инвестпортале зарегистрировано более 45 тысяч личных кабинетов инвесторов, а в среднем в день на сайт заходят до 8,5 тысячи пользователей", – приводятся в материале слова Ефимова.

Как уточняется, предприниматели могут онлайн оформить различные льготы, субсидии, займы по сниженным ставкам и многое другое.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что функционал сайта постоянно дорабатывается и расширяется. В прошлом году стали доступны 14 новых инструментов.

"Так, например, недавно заработал цифровой сервис, благодаря которому теперь можно в онлайн-режиме подать для предварительной проработки концессионную инициативу", – рассказал Прохоров.

Он добавил, что недавно обновили инвестиционную карту Москвы, с помощью которой можно быстро найти городские объекты необходимого назначения, подобрать площадку для бизнеса и получить информацию о городских инвестпроектах.

Ранее инвестиционный портал Москвы победил в номинации "Лучшее ИТ-решение для развития экономики" конкурса российских разработчиков "Цифровые вершины". Портал позволяет выстраивать эффективные взаимоотношения с инвесторами. Сегодня его посещаемость составляет 8,2 тысячи уникальных пользователей в сутки. В 2020 году на сайте появилось 13 новых электронных услуг, которые позволили в условиях ограничительных мер сохранить деловую активность бизнеса.