Шепелев рассказал, как назвал новорожденного сына

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев раскрыл имя новорожденного сына. Он рассказал, что назвал наследника Тихоном, сообщают "Дни.ру".

Большая часть фанатов обрадовалась, что знаменитый ведущий выбрал греческое имя. Известно, что оно стало актуальным в последние годы, когда в России началась мода на старинные имена.

Однако были и те, кто посчитал имя Тихон неудачным вариантом.

Ранее в социальной сети Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новорожденным. Лицо малыша телеведущий не стал показывать.