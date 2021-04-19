Экономист рассказал, какую сумму стоит откладывать каждый месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сумму, которую стоит откладывать на черный день с каждой зарплаты, необходимо рассчитывать индивидуально, уверен доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.
Он отметил, что соблюдать правило 10% невозможно, если заработка едва хватает на удовлетворение базовых потребностей. При этом кто-то сумеет отложить средства и с 20 тысяч, в то время как другим не хватит на жизнь 100 тысяч рублей, отметил Смирнов.
"Основные факторы – должны быть достаточные доходы и удовлетворены полностью потребности. Если у вас есть ипотека, я очень сомневаюсь, что вы можете откладывать какие-то значимые суммы, если у вас недостаточно большие доходы. Когда же решены абсолютно все проблемы, тогда и получится делать сбережения", – цитирует Смирнова News.ru.
Говоря об инструментах сохранения капитала, эксперт выделил банковские вклады и облигации федерального займа. Более рискованным способом, который позволит приумножить деньги, Смирнов назвал торговлю с индивидуального инвестиционного счета.
Что касается покупки недвижимости для дальнейшей сдачи ее в аренду, то это не самый лучший способ вложения средств, убежден спикер. Также важно помнить, что, если появится необходимость продать квартиру, которая находилась в собственности менее трех лет, придется заплатить налог.
Ранее директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что сумма в 100 тысяч рублей недостаточна для инвестирования. Ее лучше потратить на родных.
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