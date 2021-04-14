Эксперт рассказал, куда выгоднее всего направить 100 тысяч рублей

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Для инвестирования 100 тысяч рублей будет мало, их лучше направить на близких или на себя, сказал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с News.ru.

"Потратить 100 тысяч рублей на детей, на внуков, создать им благоприятные условия существования – это самое разумное вложение капитала. Они принесут гораздо больше дивидендов, чем условно депозит в банке или покупка ОФЗ. Если вы играете в длинную, конечно", – отметил Остапкович.

Он уточнил, что попытки приумножить столь незначительную сумму могут обернуться ненужными рисками. По его словам, чтобы инвестировать в ценные бумаги, необходимо располагать как минимум 1,5 миллиона рублей.

"Первичный капитал, о котором можно говорить, – это минимум полтора – два миллиона. Остальное – бабушкины россказни. Переводить в валюту – вы потеряете на конвертации. 100 тысяч нужно вкладывать в потребление, никаких дивидендов вы с них не получите", – резюмировал Остапкович.

Ранее управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал, что небольшая сумма подойдет для вложения в открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды. Специалист также назвал систематическое инвестирование (довнесение средств) одним из лучших способов для долгосрочного накопления.