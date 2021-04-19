Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фонд развития гражданского общества составил рейтинг российских регионов по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. В тройке лидеров оказались Москва, Тюменская и Ленинградская области, сообщает газета "Известия".
В десятку также вошли ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО. Белгородская область, Башкирия, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области оказались в конце рейтинга.
Магаданская область по итогам года стала первой по уровню зарплаты. Такие позиции регион занимает и по уровню стоимости жизни.
Ранее стало известно, что северные регионы России – ЯНАО, Магаданская область и НАО с хорошо развитой добывающей промышленностью – лидируют по уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах. В числе аутсайдеров оказались республики Северного Кавказа и Ивановская область.
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