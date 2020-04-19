Большинство москвичей остались дома на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в воскресенье зафиксирован высокий индекс самоизоляции. Это означает, что на улицах практически никого нет несмотря на празднование Пасхи.

По состоянию на 13:30 уровень изоляции оценивался в 4,2, передает РИА Новости.

При этом наиболее высокий показатель был зафиксирован в Санкт-Петербурге и Воронеже – 3,8. В Новосибирске индекс самоизоляции оказался ниже всех – 3.

С 15 апреля в Москве заработали цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

Несмотря на действующий режим самоизоляции, в конце рабочей недели в столице принудительно были госпитализированы 134 нарушителя. Эти граждане на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении.