Желтый уровень погодной опасности продлили в столице из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гидрометцентр России объявил о продлении желтого уровня погодной опасности в Москве и во всем столичном регионе из-за гололедицы до утра вторника, 21 марта.

"Желтый – погода потенциально опасна. Период предупреждения до 10:00 21 марта. На дорогах гололедица", – сообщил Гидрометцентр.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова пообещала москвичам температуру выше климатической нормы к концу марта и приход метеорологической весны. По ее словам, март этого года характеризуется переизбытком осадков.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что на будущей неделе столбики термометров покажут значения на 3–8 градусов выше нормы.



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