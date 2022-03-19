Врач дал рекомендации офисным работникам по сохранению здоровья весной

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Сохранить здоровье весной помогут витамины и сбалансированное питание, рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист рекомендовал включить в весенний рацион овощи и фрукты, содержащие витамины и микроэлементы. По рекомендации врача людям с ослабленным здоровьем стоит принимать недостающие организму витамины.

Тяжельников отметил, что при появлении первого тепла важно не переохлаждаться, поэтому офисным работникам необходимо тщательно выбирать одежду, чтобы не замерзнуть на улице и не вспотеть в помещении.

Врач посоветовал поверх тонких колготок надевать теплую и непродуваемую одежду. Тяжельников рассказал и о необходимости защищать от переохлаждения поясницу и область таза.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что в весенний период могут обостриться такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Специалист посоветовала следить весной за своим самочувствием. Особое внимание нужно обращать на симптомы, которые могут свидетельствовать об обострении, подчеркнула она.

