В России увеличился спрос на успокоительные

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Профессор, психотерапевт Игорь Никифоров рассказал о повышении спроса на антидепрессанты, снотворные и противотревожные препараты в России. По его словам, это связано с сезонностью и общим нестабильным эмоциональным фоном в обществе.



"В весенний период традиционно наблюдается повышенный спрос на успокоительные средства. На фоне геополитической неопределенности возрос общий фон тревожности. Мы фиксируем большой поток людей, которые обращаются за помощью впервые", – рассказал Никифоров РИА Новости.

Согласно исследованию DSM Group, аптечные сети за первую неделю марта реализовали рецептурных антидепрессантов более чем на 525 миллионов рублей, что на 50,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также увеличился спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные средства.

Ранее семейный психолог Ольга Латынцева рассказала, как снизить тревожность в условиях информационного шума. По ее словам, на данный момент лучше всего ограничить количество источников информации. Также важно создать комфорт вокруг себя: носить мягкую теплую обувь или одежду, пить успокаивающий чай. Нелишними будут и медитативные практики.

