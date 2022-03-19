В Москве за сутки госпитализировали 171 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в Москве госпитализировали 171 человека с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких находятся 155 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За последние 24 часа выздоровели еще 1 593 человека. Общее число выздоровевших в Москве составило 2 532 057.

В столице за сутки выявили 927 новых случаев COVID-19. Скончались от последствий коронавируса 30 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России постепенно снижается коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, этот показатель теперь находится на отметке чуть более 53%, хотя еще месяц назад он превышал 60%. По словам эксперта, чем ниже коллективный иммунитет, тем выше летальность от заболевания.

