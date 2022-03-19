В России за сутки госпитализировали 4 564 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 4 564 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 17,2 больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 58 российских регионах, а рост зафиксирован в 24 субъектах РФ.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 495 человек, при этом выздоровели 95 558. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 32 958 новых случая коронавируса.

Больше всего случаев пришлось на Свердловскую область – 1 714, Санкт-Петербург – 1 472, Саратовскую область – 1 08. В Москве подтвердили 927 случаев COVID-19, в Подмосковье – 709.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной. Тимаков подчеркнул, что если человек не перенес "Омикрон"-штамм, то ему нужно уже сейчас пройти ревакцинацию.

