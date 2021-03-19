Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил повышение концентрации пыли в европейской части России.

По словам специалиста, это было вызвано переносом сухой почвы из Астраханской, Волгоградской областей, а также Калмыкии, где очень рано сошел снег этой весной, сообщает РИА Новости.

"Когда снег сошел в марте, получилась ситуация, что там сухая почва. Были сильные порывы ветра, превышающие 20–24 метра в секунду. Порывы подняли сухую почву, и по циркуляции, которая сложилась, она перемещалась, где-то оседала, но тем не менее достигла центра Европейской России", – рассказал специалист.

По словам Вильфанда, пыль из центра Европейской России отнесло в Поволжье, где ее приняли за "желтый снег". При этом эксперт отметил, что такая ситуация не опасна.

Повышение концентрации взвешенных частиц РМ10 зафиксировали днем 17 марта в московском воздухе. Сообщалось, что это было связано с пыльными бурями в регионах России и ряде других стран.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что загрязнение воздуха не могло быть связано с пылевыми бурями. По ее словам, погоду в последнее время определял гребень повышенного атмосферного давления, а ветер был довольно слабый. При таких условиях накопление вредных примесей невозможно, заключила эксперт.