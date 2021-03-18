Синоптики опровергли информацию о загрязнении воздуха Москвы пылью из Китая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики опровергли сведения о загрязнении столичного воздуха песчаными и пылевыми бурями, отмеченными в Саудовской Аравии, Катаре, Китае, южных, юго-восточных областях РФ и западных областях Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты отметили, что экологическая ситуация подверглась изменениям из-за облачности и слабого ветра.

Повышение концентрации взвешенных частиц РМ10 зафиксировали днем 17 марта в московском воздухе. Сообщалось, что это было связано с пыльными бурями в регионах России и ряде других стран.

"Это невозможно. У нас потоки направлены с севера, не с юга, не с Ближнего Востока, не со Средней Азии, где все это наблюдается..." – уточнил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Кроме того, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что загрязнение воздуха не могло быть связано с пылевыми бурями. По ее словам, погоду в последнее время определял гребень повышенного атмосферного давления, а ветер был довольно слабый. При таких условиях накопление вредных примесей невозможно, заключила эксперт.