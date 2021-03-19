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Общество

10:01

Нарколог назвал фактор, усиливающий воздействие спиртного

общество

Фото: depositphotos/nikitos1977

Психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев рассказал, какие факторы могут усиливать негативный эффект от употребления спиртного.

В интервью радио Sputnik эксперт предостерег от смешивания алкоголя со сладкими прохладительными напитками. Казанцев в данном случае сослался на американский опыт.

"Они не добавляют сладкую газировку, поскольку она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль, они разбавляют льдом", – заявил нарколог.

Он объяснил, что лед или выпитая сразу после алкоголя жидкость позволяет поддержать водно-электролитный баланс в организме. По словам Казанцева, следует выпивать глоток воды или иной жидкости сразу после кружки, рюмки, бокала или глотка спиртного.

Лучшим решением в борьбе с алкоголем и последствиями опьянения нарколог назвал полный отказ от спиртного.

Научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени Сербского Ольга Коротина ранее назвала профессии, в которых велик риск развития алкоголизма. В частности, под угрозой находятся сотрудники контрольных организаций и музыканты.

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