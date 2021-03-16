Гинцбург дал совет по употреблению алкоголя после прививки от коронавируса

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Употреблять алкоголь после вакцинации от коронавируса можно, но в разумных пределах. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, этиловый спирт является ядом для клеток иммунной системы, поэтому спиртные напитки в большом количестве пить не стоит.

"Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы..." – цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее он сообщил, что в России и других странах не были зафиксированы летальные случаи после прививки от коронавируса препаратом "Спутник V". Эксперт отметил, что те, кто получил прививку, защищены от госпитализации и опускания вируса в легкие.