Гинцбург дал совет по употреблению алкоголя после прививки от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Употреблять алкоголь после вакцинации от коронавируса можно, но в разумных пределах. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, этиловый спирт является ядом для клеток иммунной системы, поэтому спиртные напитки в большом количестве пить не стоит.
"Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы..." – цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Ранее он сообщил, что в России и других странах не были зафиксированы летальные случаи после прививки от коронавируса препаратом "Спутник V". Эксперт отметил, что те, кто получил прививку, защищены от госпитализации и опускания вируса в легкие.
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