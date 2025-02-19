Облачная погода и снег ожидаются в Москве 19 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в среду, 19 февраля. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов мороза, по области – от 3 до 8 градусов мороза.

Юго-западный с переходом на северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в последних числах февраля ожидается оттепель. 24 февраля столбики термометра днем поднимутся до нуля и будут держаться в пределах 2 градусов. Однако среднесуточная температура воздуха продолжит оставаться отрицательной.

