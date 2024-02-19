Москвичам рассказали о погоде 19 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день недели, 19 февраля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов мороза, по области – от 2 до 7 градусов мороза.

Скорость западного ветра составит 4–9 метров в секунду, атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 15 градусов, а в Подмосковье – до минус 17 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на длинных праздничных выходных, с 23 по 25 февраля, установится температура, которая соответствует концу марта.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что последние дни февраля в Москве могут не быть морозными, однако ранняя весна маловероятна.

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