Юрист рассказала, как наказать нарушающего санитарные нормы соседа

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Жителям многоквартирных домов, которые систематически нарушают санитарные нормы и захламляют места общего пользования, может грозить наказание вплоть до выселения из квартиры. Об этом Москве 24 рассказала Москве 24 юрист Милана Романова.

По ее словам, в первую очередь соседям таких нарушителей необходимо обратиться в санитарно-эпидемиологическую станцию. После осмотра помещения сотрудником СЭС нужно взять у него копию заключения.



Милана Романова юрист Если вызывали участкового (а его в таком случае нужно вызывать регулярно), получите копии протоколов. Также желательно собрать фото-, видео- и письменные показания свидетелей.

После этого необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию, при необходимости – в районную или городскую администрацию, в органы Россанэпидемнадзора и внутренних дел, приложив к заявлению все доказательства.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений по статье 6.4 КоАП РФ предусмотрен административный штраф до 1 000 рублей, подчеркнула юрист.

"Если эти меры не помогли и захламление продолжается, то необходимо обратиться в прокуратуру, в федеральные органы власти, к региональным или федеральным депутатам. Также важно предать историю огласке. Кроме того, можно изучить причины такого поведения соседа: не исключено, что он является психически нездоровым и нуждается в принудительной госпитализации", − подчеркнула Романова.

Если же гражданин не стоит на учете в психоневрологическом диспансере, то госпитализировать его в психиатрическую больницу можно либо по его согласию, либо если будет установлена опасность для окружающих.



Милана Романова юрист В данной ситуации нужно вызывать полицию. Сотрудники правопорядка в случае неадекватного поведения заберут человека в отделение или вызовут психиатрическую бригаду. Врач-психиатр осмотрит пациента и при необходимости направит заявление в суд о принудительной госпитализации. Окончательное решение выносит суд.

Крайний шаг − выселение человека из собственной квартиры. По словам юриста, это мера применяется, когда другие способы воздействия безрезультатны. Если квартира находится в социальном найме, то закон позволяет выдворить гражданина и предоставить ему аналогичное жилье в другом доме.

"С собственной квартирой все сложнее. Сделать это можно только через суд, и заявление могут подать только местные органы власти, а не соседи. Они подают исковое заявление о продаже жилья, и если суд удовлетворит его, то помещение продают с публичных торгов, а собственнику выплачиваются полученные от продажи средства (с вычетом расходов на исполнение решения)", − объяснила юрист.

При этом хозяин квартиры может добиться отмены продажи: к примеру, если после решения суда наведет там порядок. Комиссия повторно проверит жилье, убедится в чистоте, и процесс остановят. Но при повторном захламлении и подаче иска шансы на выселение возрастут, заключила юрист.

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