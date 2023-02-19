Роскомнадзор ограничил доступ к сайту команды по киберспорту NAVI

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России ограничили доступ к сайту украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI), в которой также выступают российские игроки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете, невозможно подключиться к порталу navi.org.

В базе данных ведомства не указано, с чем связана блокировка.

В декабре сообщалось, что правительство РФ может подготовить федеральный проект поддержки российской индустрии видеоигр. Как следует из поручений вице-премьера Дмитрия Чернышенко, реализовано это будет в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

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