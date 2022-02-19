Прокурор Кормилицына предупредила об ответственности за незаконное получение выплат

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Преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына напомнила россиянам, что при общении с Пенсионным фондом у граждан есть не только права, но и обязанности. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Так, статья 159.2 УК РФ устанавливает ответственность за хищение в сфере соцвыплат. Речь идет о нанесении ущерба не только бюджетам, но и внебюджетным государственным фондам, к которым относится ПФР, пояснила прокурор.

По ее словам, если ранее гражданин получал выплаты законным способом, но потом обстоятельства изменились и он лишился права на эти выплаты, об этом необходимо сообщить. В противном случае, данным выплаты будут считаться полученными незаконным путем.

Также гражданин может быть привлечен к ответственности за недостоверность ряда сведений. Например, за утаивание информации о смене места жительства.

Еще одно нарушение – когда гражданин получает доплаты от ПФР на содержание иждивенца, не сообщая ПФР о том, что он нашел работу. Также нельзя получать определенные виды доплат и при этом быть трудоустроенным.

Ранее сообщалось, что в России планируют пересмотреть механизм начисления пособий по безработице. Соответствующую инициативу выдвинули в министерстве труда и социальной защиты. Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму во время осенней сессии.

Планируется, что в новом документе закрепят статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для таких работников будут введены нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг. Также окажутся закреплены доступ граждан к пенсиям, пособиям и другим социальным выплатам.

