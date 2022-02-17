Минтруд РФ хочет изменить порядок выдачи пособий по безработице – СМИ

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В России планируют пересмотреть механизм начисления пособий по безработице. Соответствующую инициативу выдвинули в министерстве труда и социальной защиты, пишет РБК.
Как сообщается в материале издания, министерство хочет разработать новую концепцию Федерального закона "О занятости населения". Таким образом, документ окажется адаптирован к современным условиям рынка труда.
По информации СМИ, законопроект будет внесен в Госдуму во время осенней сессии.
Планируется, что в новом документе закрепят статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для таких работников будут введены нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг. Также окажутся закреплены доступ граждан к пенсиям, пособиям и другим социальным выплатам.
В документе будут выработаны и меры по борьбе с теневой занятостью. Также окажутся решены вопросы использования заемного труда, добавляется в материале.
Ранее Минтруд представил стандарты для центров занятости по профориентации. Обратиться в центры занятости по вопросам профориентации может любой гражданин России. Специалисты предоставят сведения по вариантам профобучения и советы по улучшению навыков для успешного трудоустройства.
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