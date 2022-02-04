Минтруд РФ разработал стандарты для центров занятости по профориентации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Минтруд представил стандарты для центров занятости по профориентации. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным министерства, ознакомиться с ними можно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Все услуги будут реализованы на единой платформе в сфере труда и занятости "Работа в России".
Обратиться в центры занятости по вопросам профориентации может любой гражданин России. Специалисты предоставят сведения по вариантам профобучения и советы по улучшению навыков для успешного трудоустройства.
Подать заявление на профессиональное обучение можно в дистанционном формате, через портал "Работа в России". Профилирование граждан будет осуществляться в автоматическом режиме.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в январе 2022 года предложил вернуть в России советский опыт профраспределения выпускников вузов и других учебных заведений. Такую услугу можно было бы предоставлять тем, кто учится на бюджетной основе, считает парламентарий.
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