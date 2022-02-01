Владимир Ефимов: в столице зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы с мая 2020 года. Сейчас он составляет 0,46%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти в три раза: с 1,32% на 1 января 2021 года до 0,46% на 16 января 2022 года. Также это самый низкий показатель с мая 2020 года. <...> Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой, зимней волны пандемии мы не ожидаем изменений в тенденции к снижению этого показателя", – сказал он.
По словам Ефимова, уровень безработицы в столице продолжает снижаться с октября позапрошлого года – тогда он доходил до 3,03%. Сегодня в городе официально зарегистрированы порядка 33,6 тысячи безработных.
По данным сервиса HeadHunter, снизилась и напряженность на рынке труда – соотношение между количеством вакансий и числом соискателей. Так, по данным за декабрь 2021 года, ситуация стала менее напряженной на 41% по сравнению с показателем декабря 2020 года: вакансий стало на 60% больше, а резюме – на 4% меньше. Как отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в мае 2020 года на одну вакансию претендовали в среднем 17 соискателей, а в 2019 году этот показатель находился в районе 5.
Отмечается также и другая положительная тенденция: с апреля 2020 года по декабрь 2021-го количество принятых на работу превысило количество уволенных на 584 тысячи. Наиболее всего это характерно для сферы IT, оптовой торговли и строительства.
Ранее Кирилл Пуртов рассказал, что в середине января количество самозанятых в Москве приблизилось к 900 тысячам, что почти вдвое больше, чем год назад. Владимир Ефимов между тем отмечал, что в октябре 2021 года в столице был зафиксирован рекордный прирост самозанятых – на 40,1 тысячи человек. Всего в Москве зарегистрированы 23% от всех самозанятых России.
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