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Общество

19 февраля, 15:18

Россиян не обнаружили среди новой группы зараженных на японском лайнере

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Алексей Заврачаев

Россияне отсутствуют среди новой группы зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess, сообщает ТАСС.

18 февраля на круизном судне японские врачи обнаружили пневмонию нового типа еще у 79 человек. Таким образом, в настоящий момент на лайнере находится 621 человек, зараженный коронавирусом.

Среди группы заболевших имеется и один гражданин России. В настоящий момент он проходит лечение в больнице. Его жену также поместили в клинику для проверки на предмет заражения.

Ранее людей начали выпускать с корабля после двухнедельного карантина. Выбраться с круизного судна удалось и двум россиянкам. В посольстве России в Японии сообщили, что сотрудники ведомства держат под контролем ситуацию.

Корабль Diamond Princess вышел в плаванье из Йокогамы 20 января. На судне находились 2666 гостей и 1045 членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка эпидемии пневмонии в связи с заражением людей коронавирусом. В настоящий момент известно о 2004 жертвах COVID-19. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи человек. 14,3 тысячи выписали из больниц после выздоровления.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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