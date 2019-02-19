В АКОРТ оценили предложение закрывать крупные супермаркеты в выходные

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У крупных супермаркетов может измениться график работы: в Совете Федерации предлагают ограничить их деятельность в выходные по примеру Запада. Предполагается, что они будут закрываться уже в пятницу с 20:00, при этом небольшие магазины у дома торговать продолжат.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин полагает, что не совсем целесообразно ориентироваться на западные страны в этом вопросе. По его словам, европейцы привыкли в тому, что "это данность", но те, кто был в России, "поражаются и завидуют" тому, что здесь открыты магазины и в выходные дни.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо думать о целях такого регулирования и об удобствах для самого потребителя. С одной стороны, ограничение работы супермаркетов в выходные дни откроет нишу для малого и среднего бизнеса, считает Ионкин.



Владимир Ионкин Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Для малого бизнеса это будет плюсом, а для нас, потребителей? Я знаю, что многие потребители привыкли раз в неделю закупаться в большом сетевом магазине продуктами на неделю, и это происходит именно в магазине, поэтому лишать потребителя права покупать, где он хочет и что он хочет, – по крайней мере, странно.

Эксперт также напомнил, что в крупных сетевых магазинах в среднем товары дешевле на 11 процентов, чем в остальных, несетевых магазинах. По его мнению, такое нововведение может создать сверхконкурентные условия для торговли, но жителям столицы удобства не прибавит: в пятницу "достаточная доля москвичей выезжает к себе на дачи, участки и проводит время там".

"Надо разумно оценивать все риски и последствия, если вдруг это предложение будет принято", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, какой продукт стал самым популярным в России в декабре и январе – им оказались мандарины. В декабре наиболее востребованными были также мясо курицы, алкоголь, сыр, яблоки, колбасы. В январе это были бананы, мясо птицы, сахар, хлеб и мясные полуфабрикаты. Оба месяца популярностью пользовались пивные напитки, табачные изделия, яйца, сосиски.

Крупные супермаркеты хотят закрывать на выходные

Евгения Маркова