Россия-лакомка: названы самые популярные продукты у россиян зимой

Самым популярным в России продуктом в декабре и январе стали мандарины, сообщает RT.
В декабре наиболее востребованными были также мясо курицы, алкоголь, сыр, яблоки, колбасы. В январе это бананы, мясо птицы, сахар, хлеб и мясные полуфабрикаты. Оба месяца были популярны пивные напитки, табачные изделия, яйца, сосиски.
В прошлом месяце в сегменте продуктовых магазинов у дома средний чек составил 340–350 рублей, в январе 310–320 рублей. В гипермаркетах это 1230–1240 рублей и 1010–1030 рублей соответственно. Средний чек в сетевых супермаркетах в декабре и январе составил 370–380 рублей. В статистике учитывались данные за декабрь и период с 1 по 22 января.
В середине января Роспотребнадзор опроверг сообщения о мандаринах, якобы зараженных вирусом гриппа. В ведомстве напомнили, что за качеством мандаринов на прилавках следят в рамках плановых и внеплановых проверок.
Россиянам также дали советы о том, как правильно выбирать фрукты перед покупкой. В частности, не стоит покупать мандарины в необорудованных местах торговли, например, вдоль автомобильных магистралей. Нужно обратить внимание на наличие в торговой точке стеллажей для товара и вывески.
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