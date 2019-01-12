Роспотребнадзор опроверг сообщения о мандаринах с вирусом гриппа

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Роспотребнадзор опроверг появившиеся в соцсетях и мессенджерах сообщения о мандаринах, якобы зараженных вирусом гриппа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора призвали россиян не доверять случайным источникам информации. В ведомстве напомнили, что за качеством мандаринов на прилавках следят в рамках плановых и внеплановых проверок.

Если у покупателей все же возникают сомнения в качестве продуктов, включая мандарины, представители ведомства посоветовали им обратить в территориальные управления Роспотребнадзора. Там примут все необходимые меры.

Россиянам также дали несколько советов о том, как правильно выбирать фрукты перед покупкой. В частности, не стоит покупать мандарины в необорудованных местах торговли, например, вдоль автомобильных магистралей. Нужно обратить внимание на наличие в торговой точке стеллажей для товара и вывески.

Кроме того, продавцы фруктов должны выглядеть опрятно и носить спецодежду, отметили в Роспотребнадзоре. А на весь товар у них должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность. Хорошие мандарины − спелые, без повреждений на кожице и признаков гниения, добавили представители ведомства.